Handicap : pour un accès à tout, pour tous

Le 2 décembre 2016, la Commission pour l’intégration des personnes handicapées (CIPH) s’est réunie en séance plénière pour faire le bilan des actions menées en 2016 afin de favoriser l’accessibilité et l’insertion des personnes en situation de handicap.

Pour faciliter la vie quotidienne des personnes handicapées, la Ville de Créteil a instauré, dès 1991, une Commission pour l’intégration des personnes handicapées (CIPH), devançant ainsi la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances qui a rendu cette instance obligatoire dans toutes les communes de plus de 5000 habitants. Lors de sa réunion plénière annuelle, le 2 décembre dernier, la Commission a dressé un bilan de l’action menée sur la ville en matière d’intégration des personnes handicapées pendant l’année 2016. Sur ses fonds propres, la Commission a investi 56 374 € afin de financer des travaux d’accessibilité sur la voirie.

Ces crédits ont notamment permis de porter le nombre de places de stationnement réservées aux personnes handicapées à 464 (contre 458 en 2015), soit 5,5% du nombre global d’emplacements, ce qui est largement supérieur au minimum imposé par la réglementation (un emplacement adapté pour 50 places de stationnement). Le nombre de carrefours équipés de feux de signalisation sonore est également en progression. Désormais, 67 carrefours, sur les 105 que compte la commune, en sont munis.

Un effort financier conséquent

Au-delà de ces travaux financés par l’enveloppe de la CIPH, 98 829 € ont été investis par la Ville dans le cadre du Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (Pave). Cette somme a servi, notamment, à financer des travaux d’accessibilité sur le mail des Mèches, la rue Marivaux et l’avenue du Maréchal-Lyautey. En 2016, la Ville a également consenti un effort financier important (625 574 €), dans le cadre de son Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP), pour rendre ses établissements recevant du public (ERP) plus accessibles. Les travaux réalisés concernent en particulier les équipements culturels (45 081 €), les installations sportives (105 826 €) et les groupes scolaires (360 717 €).

Au-delà des travaux d’accessibilité réalisés dans les écoles, d’autres mesures ont été prises pour favoriser l’intégration des enfants handicapés. Par exemple, 68 jours de formation liée au handicap ont été dispensés au personnel de la petite enfance. Par ailleurs, les opérations de sensibilisation au handicap ont été reconduites dans les accueils de loisirs et les structures de la jeunesse dans le cadre du projet “Vis ta différence”. De même, le challenge scolaire “Valide et handicapé, sportif tout simplement” a été reconduit en 2016. Il a touché, sur trois journées, plus de 450 élèves de primaire. L’édition 2017 est déjà programmée. Elle se tiendra les 14, 16 et 17 mars 2017.